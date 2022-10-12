В Волгограде отчитались о поступлении и расходовании средств фонда поддержки СВО









На специальный счет областного Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО поступило 386 миллионов рублей, из которых потрачено меньше половины. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил первый вице-спикер регпарламента, председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Булгаков.

Информацию о движении средств он озвучил сегодня, 12 октября, на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с Советом по развитию промышленности и представителями отраслевых советов.

По словам Булгакова, на сегодняшний из Фонда на приобретение по заявкам военных первой партии груза направлено 179,4 миллиона рублей. Средства пошли на закупку военного оборудования и снаряжения. 36,4% от этой суммы направлены на поставку спецодежды, 35,3% – боевой амуниции и техники, 22,4% – предметов быта, 5,9% - прочее.

Парламентарий также отметил, что договоры заключаются непосредственно с производителями или торговыми домами, работающими от предприятий. На особом контроле наблюдательного совета Фонда – качество и количество полученного снаряжения, наличие гарантийных обязательств, соблюдение сроков годности и доставки товаров.

Напомним, Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев сформирован по инициативе ветеранского сообщества и при поддержке губернатора Андрея Бочарова. Глава региона первым сделал взнос в фонд СВО, перечислив свою месячную зарплату.

Контроль за поступлением и расходованием средств фонда осуществляет наблюдательный совет. В него вошли представители парламентских фракций Волгоградской областной думы, ветеранских и общественных организаций.

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