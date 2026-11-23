



Право на одновременное получение двух пенсий есть не у всех, но для ряда категорий граждан такая возможность прямо предусмотрена законом. Привет-Ростов со ссылкой на Социальный фонд России разъяснил, кто может рассчитывать на две выплаты и какие условия для этого нужно выполнить.

Ветераны войны и жители осаждённых городов

Участники Великой Отечественной войны, имеющие инвалидность I, II или III группы, могут одновременно получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Такое же право есть у людей с инвалидностью, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда».

Люди с военной травмой

На две выплаты могут рассчитывать граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы. Это добровольцы, участники боевых действий в составе вооружённых формирований ДНР и ЛНР, а также те, кто получил увечье или заболевание при исполнении контракта с организациями, содействующими Вооружённым силам России в ходе специальной военной операции.

Бывшие военнослужащие и космонавты

Для них действует особый порядок расчёта второй пенсии: её назначают за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Родственники погибших военнослужащих и добровольцев

Родители, вдовы и вдовцы, не вступившие в новый брак, могут получать пенсию по потере кормильца одновременно со страховой, социальной пенсией или пенсией за выслугу лет. Дети с инвалидностью имеют право совмещать выплату по потере кормильца с социальной пенсией по инвалидности.

Семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Право на сочетание выплат предусмотрено для родственников тех, кто участвовал в ликвидации последствий катастрофы, работал в зоне отчуждения либо получил лучевую болезнь или инвалидность из-за аварии. Им может назначаться пенсия по потере кормильца вместе со страховой или социальной пенсией.

Бывшие федеральные госслужащие

Они могут одновременно получать пенсию за выслугу лет и установленную к ней долю страховой пенсии по старости.

Таким образом, право на две пенсии зависит от статуса гражданина, обстоятельств получения инвалидности или потери кормильца и предусмотренных законом оснований для назначения выплат. Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, стоит проверить, назначены ли вам обе выплаты — это можно сделать через Социальный фонд России.