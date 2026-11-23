



Оперативный штаб Волгоградской области принял решение о запрете продажи и использования пиротехники. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом 23 ноября сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Согласно решению операштаба, ограничения будут действовать на территории Волгограда и области в период с 25 декабря 2026 года по 20 января 2027 года. Данный запрет объясняется действием на территории региона режима повышенной готовности и объективно складывающейся оперативной обстановки.

Важно: запрет не распространяется на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о практически единогласном мнении участников опроса информагентства насчет запуска салютов на территории Волгограда и области. Большинство жителей региона считают неуместным использование пиротехники на фоне повторяющихся налетов БпЛА. Волгоградцы отмечают, что их пугают громкие звуки, которыми сопровождаются салюты, запускаемые частными лицами. Кроме того, участники опроса убеждены, что использование пиротехники мешает работе ПВО.