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Бочаров оценил быт и подготовку мобилизованных в учебном центре: видеорепортаж ИА «Высота 102»

Общество 07.10.2022 21:14
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07.10.2022 21:14


Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 7 октября, посетил один из учебных центров Минобороны РФ. Губернатор своими глазами увидел быт и подготовку мобилизованных волгоградцев. В ходе неформального общения он выслушал отдельные жалобы и призвал командование относиться к бойцам по-человечески, а также устранить все недостатки.  

На полигоне волгоградцы практикуются в стрельбе, оказании медпомощи и тактике ведения боя. Итоги инспекции — в видеосюжете ИА «Высота 102». 



Ранее информагентство сообщало, что в ходе проверки учебного центра часть военнослужащих обратилась к Бочарову с жалобой по поводу отсутствия горячей воды. При этом глава региона довольно высоко оценил  созданные в полевом лагере условия.   

Также губернатор признался, что по итогам первого этапа частичной мобилизации у него накопилось слишком много вопросов к военным комиссариатам: «Их столько, что без мата не скажешь». 

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Губернатор Бочаров отправился к мобилизованным в учебный центр

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