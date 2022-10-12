В Волгоградской области простились с двумя погибшими в СВО сослуживцами

В Городищенском районе Волгоградской области проводили в последний путь двоих сослуживцев — 30-летнего ефрейтора Андрея Дегтярева и 41-летнего прапорщика Александра Гончарова. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащие погибли в зоне проведения СВО на Украине.

— С Александром Гончаровым простились 9 октября, — рассказали информагентству в администрации Паньшинского сельского поселения. — Похороны прошли в поселке Сады Придонья.

Срочную службу Гончаров проходил в ВДВ. Затем подписал контракт. У погибшего остались супруга и трое детей.

Его сослуживца Андрея Дегтярева похоронили в хуторе Вертячем в тот же день. Информацию о гибели бойца подтвердили в администрации Вертячинского сельского поселения.

Погибшие контрактники служили в 255-м гвардейском мотострелковом полку, дислоцированном в Волгограде.

Фото и коллаж: личные архивы Александра Гончарова и Андрея Дегтярева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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