На Украине погиб рядовой из Волгоградской области Вячеслав Чернов

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб 40-летний рядовой Вячеслав Чернов. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в Калаче-на-Дону.
— Церемония прощания состоялась 6 октября, — сообщили информагентству в администрации Калачевского района. — Вечная память герою.
Известно, что Вячеслав Чернов погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО, 1 октября. Служил в 33-м мотострелковом полку в Камышине. У военного остались жена и трое детей.
Фото и коллаж: личный архив Вячеслава Чернова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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