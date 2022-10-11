Под Волгоградом простятся с погибшим на Украине Жасланом Мажитовым

В Палласовском районе Волгоградской области сегодня, 11 октября, провожают в последний путь 35-летнего старшего сержанта Жаслана Мажитова. Как стало известно ИА «Высота 102», контрактника похоронят в родном поселке Эльтон.

— О гибели нашего земляка мы узнали в воскресенье, — рассказали информагентству в администрации Эльтонского сельского поселения. — Похороны пройдут сегодня на мусульманском кладбище.

Известно, что Жаслан Мажитов родился в Эльтоне, окончил там в 2003 году среднюю школу, затем переехал в Волгоград. После прохождения срочной службы наш земляк заключил контракт. Военнослужащий отправился в зону проведения СВО с самого начала боевых действий.

Фото и коллаж: Жаслан Мажитов/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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