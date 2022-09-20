Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплату

Волгоградцам объяснили, как можно перечислить средства в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, создан единый региональный специальный счет фонда.
У жителей региона есть возможность перевести средства на счёт фонда одним из следующих способов:
• Сканирование QR-кода.
Для перевода средств от физического лица на счет фонда достаточно запустить мобильное приложение любого банк-клиента, включить сканирование QR-кода и отсканировать:
Далее достаточно указать лишь сумму перевода.
Накануне сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров первым сделал взнос в созданный накануне фонд. По данным источника информагентства, глава региона перечислил на этот счет свою месячную зарплату. В пресс-службе администрации Волгоградской области данный факт подтвердили, однако не стали комментировать размер взноса.