Андрей Бочаров перечислил в фонд СВО свою месячную зарплату

Волгоградцам объяснили, как можно перечислить средства в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, создан единый региональный специальный счет фонда.

У жителей региона есть возможность перевести средства на счёт фонда одним из следующих способов:

• Сканирование QR-кода.

Для перевода средств от физического лица на счет фонда достаточно запустить мобильное приложение любого банк-клиента, включить сканирование QR-кода и отсканировать:





Далее достаточно указать лишь сумму перевода.

• Клиенты Сбербанка могут направить СМС-сообщение на короткий номер "900" в формате:

"Победа ХХХХ", где ХХХХ – сумма пожертвования, в рублях.





• Перевод от юридических лиц принимается по реквизитам (по этим реквизитам можно сделать денежный перевод в любом отделении любого банка):

Получатель: Фонд "Перспективное развитие Волгоградской области"

ИНН: 3444410526

КПП: 344401001

БИК: 041806647

Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк

р/счет: 40703810911000002618

корр. счет: 301018101000000647

Назначение платежа: Добровольные взносы

Накануне сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров первым сделал взнос в созданный накануне фонд. По данным источника информагентства, глава региона перечислил на этот счет свою месячную зарплату. В пресс-службе администрации Волгоградской области данный факт подтвердили, однако не стали комментировать размер взноса.



