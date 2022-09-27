Мэр Волжского перечислил месячный заработок в фонд поддержки СВО

Игорь Воронин, глава администрации Волжского Волгоградской области перечислил месячную зарплату в фонд поддержки военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО на Украине. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии городского округа, об этом глава города сообщил на рабочей планерке с руководителями муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации.

– В Волгоградской области создан Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Одним из первых свою месячную зарплату на единый региональный специальный счёт перечислил губернатор Андрей Иванович Бочаров. Его примеру последовали многие волжане, в том числе и я, – сказал Игорь Воронин.

Глава города также обратился к коллегам и всем неравнодушным волжанам с призывом поддержать российских военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Напомним, 20 сентября Андрей Бочаров сообщил о перечислении месячной зарплаты в фонд поддержки СВО.