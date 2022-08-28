В Волжском Волгоградской области на универсальном рынке «Людмила» локализован пожар на площади в 7000 квадратных метров. Клубы черного дыма, испуганные люди и хроника сражения с огненной стихией — в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Как сообщили в областном главке ГУ МЧС, возгорание зафиксировано в 17.05. Предварительно отмечалось горение кровли на площади в 100 «квадратов».













Продавцы с рынка сняли первые минуты возгорания внутри продуктового корпуса. Испуганные люди звали на помощь, пока огонь метр за метром распространялся по перекрытиям и крыше.













Со слов очевидцев, перед пожаром были отчетливо слышны громкие хлопки. Местные жители утверждают, что видели рабочих, крывших крышу. У них, по предварительным данным, во время работы взорвался баллон, что и привело к возгоранию.













Затем местные жители сообщили о перекинувшемся от рынка пожаре на стоящую рядом девятиэтажку. Один из очевидцев рассказал о горящем обломке, влетевшем в окно балкона шестого этажа. Позже МЧС России выступило с опровержением.













Движение легкового транспорта ограничили по улице 40 лет Победы в границах от улицы Мира до улицы Дружбы, уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. При пожаре на парковке у торговых площадей сгорели автомобили. Точное количество поврежденного транспорта устанавливается.













За 40 минут площадь пожара на рынке достигла 7000 квадратных метров. На месте работали 11 единиц техники МЧС и три десятка спасателей.













Пожар от рынка, как уточнили волжане, подбирался к расположенной рядом пивной, где внутри хранились газовые баллоны — сохранялась угроза взрыва. Толпу зевак ради их же безопасности оттеснили подальше от места возгорания.













Примерно в 20.00 началась эвакуация жителей многоквартирных домов по улице 40 лет Победы, расположенных в непосредственной близости от горящего рынка. Решение обусловлено распространением токсичного дыма от сгоревших конструкций в направлении жилых домов.













В МЧС России по состоянию на 19.48 сообщили о локализации пожара на универсальном рынке. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.













В областном главке МЧС в свою очередь уточнили, что ведется проливка сгоревших конструкций. Специалисты химико-радиометрической лаборатории провели замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздуха — показатели не превышены.













Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»