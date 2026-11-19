В Волгоградской области выделено свыше 1,2 миллиарда рублей на строительство и ввод в эксплуатацию двух поликлиник в Волжском и Камышине, где объекты не были достроены из-за нерадивых подрядчиков. В настоящее время власти ищут новых исполнителей работ – объявлены два электронных конкурса по определению подрядчиков.

Напомним, что подрядчики, заваливших строительство поликлиник в Волжском и Камышине, ранее подверглись критике главы региона. Андрей Бочаров в мае и июне посетил указанные стройки, где объекты здравоохранения возводились с серьезным отставанием от сроков. За плохой контроль этих строек досталось и подведомственное региональному комитету строительства «Управление капитального строительства», а замгубернатора Юрий Седов, курирующий строительную сферу, и вовсе лишился должности.

Поликлинику в Волжском строила московская компания «Бизнес континент», контракт с которой был расторгнут после скандала. На строительство этого объекта, напомним, ранее было выделено 953 миллиона рублей. Московский подрядчик даже получил аванс из бюджета в размере 480,2 миллиона рублей, но стройку так и не завершил.

Для жителей Камышина поликлинику должен был построить ООО «Трест 7» из города Энгельса. В октябре текущего года стало известно об аресте директора этой фирмы Алексея Кузнецова по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму почти 38 миллионов рублей при строительстве поликлиники в Камышине. В ГУ МВД России по региону сообщали, что генподрядчик, строивший государственное бюджетное учреждение здравоохранения, нарушил условия госконтракта и израсходовал выделенные деньги на цели, не связанные с исполнением работ.

Заказчиком завершения строительства двух поликлиник-долгостроев выступает ГБУ ВО «Управление капитального строительства». В Камышине на эти цели выделено 657,3 миллиона рублей, а на поликлинику в Волжском – 573,2 миллиона. Достроить объекты планируют в октябре 2027 года.