Экология

Природоохранный прокурор проверил реабилитацию водоемов под Волгоградом

Экология 22.08.2022 16:51
0
22.08.2022 16:51



Новый Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Прокофьев проверил работы по экологической реабилитации водных объектов в Волго-Ахтубинской пойме.
Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, природоохранный прокурор побывал на озерах Варежка и Два Брата, на ериках Щучий и Сухой Каширин, где ведутся работы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального проекта «Экология».



- Нарушений в ходе проверки не выявлено, - отметили в природоохранной прокуратуре.



В рейде по объектам экологической реабилитации также принимали участие  представители Нижне-Волжского БВУ и ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства».
Ранее сообщалось, что в этом году началась расчистка ериков Сухой Каширин, Верблюд, Шуляшка, Клетский, Гнилой, озер Варежка, Песчаное, Два Брата, Самсоновское, Вшивое. Всего до конца 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется улучшить экологическое состояние 93 водных объектов.



Расчистка ериков и озер поможет остановить деградационные процессы, улучшить проходимость водного потока в руслах, восстановить микроклимат.
В природоохранной прокуратуре отметили, что реализация национального проекта «Экология» находится на постоянном контроле надзорного органа.
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
15.08.2022 12:47
Экология 15.08.2022 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Экология
12.08.2022 22:07
Экология 12.08.2022 22:07
Комментарии

0
Далее
Экология
09.08.2022 13:53
Экология 09.08.2022 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экология
09.08.2022 08:38
Экология 09.08.2022 08:38
Комментарии

0
Далее
Экология
02.08.2022 18:42
Экология 02.08.2022 18:42
Комментарии

0
Далее
Экология
01.08.2022 11:18
Экология 01.08.2022 11:18
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2022 13:35
Экология 28.07.2022 13:35
Комментарии

0
Далее
Экология
27.07.2022 15:29
Экология 27.07.2022 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
27.07.2022 15:17
Экология 27.07.2022 15:17
Комментарии

0
Далее
Экология
26.07.2022 12:45
Экология 26.07.2022 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Экология
26.07.2022 08:15
Экология 26.07.2022 08:15
Комментарии

0
Далее
Экология
25.07.2022 14:36
Экология 25.07.2022 14:36
Комментарии

0
Далее
Экология
15.07.2022 15:18
Экология 15.07.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Экология
15.07.2022 10:13
Экология 15.07.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2022 08:14
Экология 14.07.2022 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:19
«Надеются на себя»: волгоградцы посадили картофеля больше, чем фермерыСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде снова откладывается ремонт путепровода на ул. МенделееваСмотреть фотографии
16:51
Природоохранный прокурор проверил реабилитацию водоемов под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:21
Продавцы навоза и песка довели до стресса жительницу СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский «КАУСТИК» стал первым химическим предприятием региона - участником образовательного кластераСмотреть фотографии
15:06
100-метровый флаг РФ развернули в подшефном Волгоградской области районе ЛНРСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде оперативники накрыли офис черных кредиторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
«Изъяли три коробки с патронами»: суд изучит вещдоки по делу экс-главы волгоградского СК МузраеваСмотреть фотографии
14:06
«Концессии водоснабжения»: самовольное подключение — это грубое правонарушениеСмотреть фотографии
13:17
Огненное шоу и водопад фейерверков: в ЦПКиО Волгограда с размахом отпразднуют День флага РФСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде в окнах студенческого общежития появился символ ZСмотреть фотографии
12:23
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией оборудование для хранения и обработки зерновых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде студента взяли во время разборки чужого авто на запчастиСмотреть фотографии
11:50
Сама искала с фонариком: в лесу после ссоры с любимой нашли труп 55-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде гость до смерти избил хозяина квартиры из-за женщиныСмотреть фотографии
11:18
Всего 19% волгоградцев получают зарплату выше среднейСмотреть фотографии
10:55
Волгоградский губернатор поставил задачи к 1 сентябряСмотреть фотографии
10:45
Муж во время застолья в Волжском ударил ножом женуСмотреть фотографии
10:42
Женщина госпитализирована: в Волгограде на видео попал таран иномарки на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
«Ростелеком» поддержит цифровую трансформацию Государственной фельдъегерской службыСмотреть фотографии
09:57
Двое парней разбились в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:57
Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублейСмотреть фотографии
09:50
Волгоградскую область вновь ждет испытание жарой до +35 °ССмотреть фотографии
09:49
Убежавшего от волка марафонца потребовали наградить волгоградские зрители ULTRA 100Смотреть фотографии
09:34
В Волгограде малыш надкусил ртутный термометр и попал в больницуСмотреть фотографии
09:23
Военные отразили условную химатаку под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:10
Новый главврач назначен в больнице №5 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:05
Сотрудница ВТЗ стала лучшим наставником Волгоградской областиСмотреть фотографии
 