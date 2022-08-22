Экология 22.08.2022 16:51
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22.08.2022 16:51
Новый Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Прокофьев проверил работы по экологической реабилитации водных объектов в Волго-Ахтубинской пойме.
Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, природоохранный прокурор побывал на озерах Варежка и Два Брата, на ериках Щучий и Сухой Каширин, где ведутся работы в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и национального проекта «Экология».
- Нарушений в ходе проверки не выявлено, - отметили в природоохранной прокуратуре.
В рейде по объектам экологической реабилитации также принимали участие представители Нижне-Волжского БВУ и ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства».
Ранее сообщалось, что в этом году началась расчистка ериков Сухой Каширин, Верблюд, Шуляшка, Клетский, Гнилой, озер Варежка, Песчаное, Два Брата, Самсоновское, Вшивое. Всего до конца 2024 года в Волго-Ахтубинской пойме планируется улучшить экологическое состояние 93 водных объектов.
Расчистка ериков и озер поможет остановить деградационные процессы, улучшить проходимость водного потока в руслах, восстановить микроклимат.
В природоохранной прокуратуре отметили, что реализация национального проекта «Экология» находится на постоянном контроле надзорного органа.
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
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