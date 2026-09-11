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Общество

Волгоградцы считают неприемлемым МРОТ в 32 тысячи

Общество 11.09.2026 19:21
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11.09.2026 19:21


Жители Волгограда считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 50 600 рублей в месяц. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса 27 500 представителей экономически активного населения из 37 городов России.

Для сравнения: с января 2026 года федеральный МРОТ закреплен на отметке 27 093 рубля. В Волгоградской области для внебюджетного сектора экономики действует региональная минимальная зарплата – 29 802,3 рубля. Таким образом, запросы волгоградцев почти вдвое превышают текущие официальные показатели.

За семь месяцев ожидания жителей Волгограда выросли на 2,4%. В феврале 2026 года горожане называли приемлемой сумму 49 400 рублей. При этом Волгоград вошел в число городов с самыми умеренными запросами по уровню МРОТ, уступив лишь Кирову (50 400 рублей) и незначительно опередив Ижевск (50 900 рублей).

Наибольшие запросы к уровню оплаты труда традиционно предъявляют в двух столицах. Жители Москвы полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 000 рублей, петербуржцы называют сумму 60 000 рублей.

На третьей строке – Хабаровск (58 000 рублей), на четвертой – Красноярск (57 600 рублей), на пятой – Краснодар (57 300 рублей) .

Самые скромные ожидания, помимо Волгограда, зафиксированы в Кирове (50 400 рублей) и Ижевске (50 900 рублей) .

Напомним, что с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России, по прогнозам, вырастет до 31–32 тысяч рублей. Об этом ранее сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. 

Динамика МРОТ в России:

  • 2021 год – 12 792 рубля 
  • 2022 год – 13 890 рублей 
  • 2023 год – 16 242 рубля 
  • 2024 год – 19 242 рубля 
  • 2025 год – 22 440 рублей 
  • 2026 год – 27 093 рубля 
  • 2027 год (прогноз) – 31 000–32 000 рублей

Даже с учетом запланированного повышения ожидания волгоградцев, таким образом, остаются существенно выше: разрыв между желаемыми 50 600 и прогнозируемыми 32 000 рублями составляет более 18 000 рублей.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102» 

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