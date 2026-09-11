Битва за очки в день города. Чего ждать от матча «Ротор» – «Енисей»?

В предстоящие выходные Волгоград отмечает 437‑й День города – праздник, который по традиции объединяет весь город. И символично, что именно 13 сентября на «Волгоград Арене» состоится матч 11‑го тура Первой лиги: «Ротор» принимает красноярский «Енисей». Для болельщиков это не просто игра, а часть общегородского настроения: поддержать команду в праздник, увидеть красивый футбол и, конечно, победу.

Особый штрих к матчу – день рождения главного тренера «Ротора» Дмитрия Парфёнова: 11 сентября ему исполнилось 52 года. Будет ли победа лучшим подарком – вопрос, который сейчас несомненно волнует болельщиков.

Турнирная ситуация у обеих команд – не та, на которую рассчитывали коллективы на старте сезона. «Ротор» занимает 11‑е место с 11 очками после 10 матчей (3 победы, 2 ничьи, 5 поражений). Забито и пропущено по 14 мячей. Дома команда сыграла 4 матча (2 победы, 1 ничья, 1 поражение; разница 6:3), демонстрируя неплохую оборону: в среднем 0,75 пропущенных мяча за игру. В атаке – 1,5 гола за игру.

«Енисей» идёт следом, на 12‑м месте, имея 10 очков после 9 игр (2 победы, 4 ничьи, 3 поражения). Статистика гостей тревожнее: в 4 выездных матчах они забили 5 мячей (0,83 за игру), но пропустили сразу 9 (2,25 за игру). Это говорит о проблемах в обороне, которыми «Ротор» может и должен воспользоваться.

Обе команды переживают кризисный отрезок: ни у одной нет побед в последних пяти матчах. У «Ротора» – две ничьи и три поражения, у «Енисея» – три ничьи и два поражения. В такой ситуации цена ошибки особенно высока, а мотивация – на пределе.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Ротора» составляет 2,05, на ничью – 3,1, на успех красно-синих – 3,8.

Статистика и модель Пуассона подчёркивают ключевую уязвимость гостей: сибиряки в гостях пропускают в среднем 2,25 гола за матч, и именно этим может воспользоваться «Ротор», чья домашняя оборона заметно надёжнее (0,75 пропущенных за игру). Модель даёт «Ротору» ожидаемое количество голов 1,82, а «Енисею» – 1,13, что делает счёт 2:1 одним из самых вероятных победных вариантов (9,8 %). Общая вероятность победы волгоградцев – 53,4 %.

Эксперты сходятся во мнении, что матч получится вязким и осторожным: обе стороны будут бояться ошибиться, а решающий мяч может родиться из стандарта или индивидуального мастерства. Для «Ротора» фактор своего поля и поддержка трибун могут стать тем самым дополнительным ресурсом, которого не хватает в гостевых играх «Енисею». Победа волгоградского клуба со счётом 1:0.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»