Общество 15.08.2022 17:07
0
15.08.2022 17:07
На должность Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Сергей Прокофьев. Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующий приказ под номером 866-к подписан Генеральным прокурором РФ 10 августа 2022 года.
Справка. Сергей Прокофьев 1976 года рождения. Он окончил юридический факультет Тверского государственного университета. С 2004 года работал следователем, старшим следователем прокуратуры Центрального района Твери прокуратуры Тверской области, старшим прокурором, заместителем начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Волжской межрегиональной природоохранным прокуратуры, старшим помощником Волжского межрегионального природоохранного прокурора по правовой статистике, а также Осташковским межрайонным природоохранным прокурором.
За добросовестное исполнение обязанностей поощрялся Генеральным прокурором России и Волжским межрегиональным природоохранным прокурором.
С ноября 2018 года Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавлял Максим Макашов. В апреле 2022 года он был назначен руководителем Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Сергей Прокофьев исполнял обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора.
Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры
«Она полгорода держала в руках»: в Волгоградской области на 97-ом году жизни скончалась легендарная акушерка15.08.2022 19:37
Общество 15.08.2022 19:37
«Вместо грядок – выжженная земля»: в поселке Соляном в Волгограде полмесяца нет воды15.08.2022 15:49
Общество 15.08.2022 15:49
Похоронили рядом с родителями: под Урюпинском простились с погибшим на Украине Вячеславом Проскуряковым15.08.2022 14:52
Общество 15.08.2022 14:52
«Начинает подташнивать»: волгоградцы в 40-градусную жару задыхаются в автобусах15.08.2022 14:34
Общество 15.08.2022 14:34
В Волгоградской области пересчитают всех покойников на кладбищах15.08.2022 14:29
Общество 15.08.2022 14:29
В выигрыше все: РУСАЛ-Волгоград провел турнир по мини-футболу среди команд металлургических гигантов региона15.08.2022 13:29
Общество 15.08.2022 13:29
Фирма из Липецка исследует земли бывшего завода-банкрота в Волгограде с целью жилой застройки15.08.2022 12:48
Общество 15.08.2022 12:48
В Волгоградской области в жару снизилось количество укушенных клещами15.08.2022 12:01
Общество 15.08.2022 12:01
В Волгоградской области в полтора раза увеличили посевы свеклы и моркови15.08.2022 11:53
Общество 15.08.2022 11:53
Бочаров напомнил чиновникам о фонтанах и фурах, убивающих дороги в жару15.08.2022 11:05
Общество 15.08.2022 11:05
Под Волгоградом из-за вспышки чумы ликвидируют свиней15.08.2022 10:50
Общество 15.08.2022 10:50
Жителям Городища вернули деньги за два года из-за редкого вывоза мусора15.08.2022 09:02
Общество 15.08.2022 09:02
Гидрометцентр: Волгоградская область останется во власти солнцепека до 17 августа15.08.2022 08:01
Общество 15.08.2022 08:01
Десятки домов в Волгограде останутся без света в жару14.08.2022 20:02
Общество 14.08.2022 20:02
В Волгограде заключенный отсудил компенсацию за плохие условия содержания в колонии14.08.2022 17:05
Общество 14.08.2022 17:05