Общество

В Волгограде назначили нового межрайонного природоохранного прокурора

Общество 15.08.2022 17:07
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15.08.2022 17:07



На должность Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Сергей Прокофьев. Как сообщили в надзорном ведомстве, соответствующий приказ под номером 866-к подписан Генеральным прокурором РФ 10 августа 2022 года.
Справка. Сергей Прокофьев 1976 года рождения. Он окончил юридический факультет Тверского государственного университета. С 2004 года работал следователем, старшим следователем прокуратуры Центрального района Твери прокуратуры Тверской области, старшим прокурором, заместителем начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Волжской межрегиональной природоохранным прокуратуры, старшим помощником Волжского межрегионального природоохранного прокурора по правовой статистике, а также Осташковским межрайонным природоохранным прокурором.
За добросовестное исполнение обязанностей поощрялся Генеральным прокурором России и Волжским межрегиональным природоохранным прокурором.
С ноября 2018 года Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру возглавлял Максим Макашов. В апреле 2022 года он был назначен руководителем Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. Сергей Прокофьев исполнял обязанности Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора.
Фото: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры

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