Нулевую продольную Волгограда перекроют 12 сентября из-за бегунов

В Волгограде 12 сентября будет ограничено движение на Нулевой продольной магистрали из-за спортивного мероприятия. По данным мэрии, с 07:00 мск до 14:00 мск пешеходный режим будет действовать на участке от ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской.

В эти часы состоится традиционный пробег «Волгоградская миля», посвященный Дню города. На старт выйдут порядка 700 человек, в числе которых школьники и студенты, преодолеют несколько дистанций - в 1589 метров и 437 метров. Последняя равна возрасту города.

Планируются и семейные забеги с детьми в возрасте до 10 лет. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 мск у «Бронекатера БК-31».