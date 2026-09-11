Снижение ключевой ставки «уперлось» в ситуацию на топливном рынке





Совет директоров Банка России по итогам заседания 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, пауза в снижении ставки связана с ускорением роста цен в летние месяцы, которое было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Как отметила глава регулятора, этот фактор сам по себе является разовым, однако он уже сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.

– Нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнения мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании, – пояснила Набиуллина.

По оценкам ЦБ, показатели устойчивой инфляции сместились в диапазон 5–6% в пересчете на год. Инфляционные ожидания населения в августе снизились, но остаются значительно выше уровней первого полугодия, а у бизнеса и участников финансовых рынков они с июля еще немного подросли.

Экономика в третьем квартале 2026 года продолжает умеренно расти, однако рост производительности труда по-прежнему существенно отстает от динамики зарплат.

Проинфляционные риски ЦБ по-прежнему оценивает как преобладающие и считает, что они выросли. Среди них – возможный дисбаланс между спросом и предложением, высокие инфляционные ожидания, напряженность на рынке труда и внешние условия. Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в базовом сценарии.

– Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем, – подчеркнула глава Центробанка.