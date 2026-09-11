Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государства
Активы семьи бывшей судьи Елены Хахалевой из Краснодара перейдут в доход государства. Об этом сообщает ИА «Живая Кубань» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края – решение, которое...
Федеральные новости
 Просроченное детское питание нашли в «Пятерочках» региона России
Сотрудники Роспотребнадзора провели масштабную проверку магазинов сети «Пятерочка» в Ростовской области после обращений правозащитников и сигналов прокуратуры. В ходе рейда, сообщает Привет-Ростов, на прилавках обнаружили продукцию с истекшим сроком...
Экономика

Снижение ключевой ставки «уперлось» в ситуацию на топливном рынке

Экономика 11.09.2026 19:40
0
11.09.2026 19:40


Совет директоров Банка России по итогам заседания 11 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, пауза в снижении ставки связана с ускорением роста цен в летние месяцы, которое было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Как отметила глава регулятора, этот фактор сам по себе является разовым, однако он уже сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.

– Нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов и их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнения мы ожидаем до конца сентября. Все это стало основанием для того, чтобы сделать паузу в снижении ключевой ставки на сегодняшнем заседании, – пояснила Набиуллина.

По оценкам ЦБ, показатели устойчивой инфляции сместились в диапазон 5–6% в пересчете на год. Инфляционные ожидания населения в августе снизились, но остаются значительно выше уровней первого полугодия, а у бизнеса и участников финансовых рынков они с июля еще немного подросли.

Экономика в третьем квартале 2026 года продолжает умеренно расти, однако рост производительности труда по-прежнему существенно отстает от динамики зарплат.

Проинфляционные риски ЦБ по-прежнему оценивает как преобладающие и считает, что они выросли. Среди них – возможный дисбаланс между спросом и предложением, высокие инфляционные ожидания, напряженность на рынке труда и внешние условия. Дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в базовом сценарии.

– Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем, – подчеркнула глава Центробанка.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
11.09.2026 19:40
Экономика 11.09.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 15:16
Экономика 11.09.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 10:09 Реклама
Экономика 11.09.2026 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2026 20:34
Экономика 10.09.2026 20:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2026 11:43
Экономика 10.09.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2026 08:30
Экономика 10.09.2026 08:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2026 19:00
Экономика 09.09.2026 19:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.09.2026 15:30
Экономика 09.09.2026 15:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2026 16:36
Экономика 08.09.2026 16:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2026 10:55
Экономика 08.09.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2026 08:04
Экономика 08.09.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.09.2026 16:03 Реклама
Экономика 07.09.2026 16:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2026 14:26
Экономика 07.09.2026 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2026 14:19 Реклама
Экономика 07.09.2026 14:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2026 12:48 Реклама
Экономика 07.09.2026 12:48 Реклама
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:58
В Волгограде росгвардейцам выдадут пулеметы Дегтярева для борьбы с БпЛАСмотреть фотографии
20:38
Нулевую продольную Волгограда перекроют 12 сентября из-за бегуновСмотреть фотографии
20:07
Битва за очки в день города. Чего ждать от матча «Ротор» – «Енисей»?Смотреть фотографии
19:40
Снижение ключевой ставки «уперлось» в ситуацию на топливном рынкеСмотреть фотографии
19:21
Волгоградцы считают неприемлемым МРОТ в 32 тысячиСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде ипэшник кормил жителей опасными мясом и молокомСмотреть фотографии
18:24
От шумных магистралей – в уютные скверы: как в Волгоградской области меняют облик городов и селСмотреть фотографии
18:15
Волгоградцы могут заработать 230 тысяч трактористамиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде ПВР покинули последние жильцы повреждённых ударом ВСУ домовСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде вспоминают «железного Феликса»: УФСБ отметило 149-летие ДзержинскогоСмотреть фотографии
16:45
Стоматология на севере Волгограда внезапно закрылась после сообщенияСмотреть фотографии
16:41
Волгоградца осудили за кражу 34 золотых браслетов перед 8 мартаСмотреть фотографии
16:34
Камышанка отсудила деньги за пропуск концерта «Моя Мишель» в МосквеСмотреть фотографии
16:29
ВТЗ и ТМК ТР в Волжском поддержали 175 первокурсников «Профессионалитета»Смотреть фотографии
16:07
Андрей Бочаров анонсировал создание в Волгоградской области сети молодёжных центровСмотреть фотографии
15:36
Суд ограничил свободу сделавшим зарядку на Солдатском поле фитнес-тренеру и его спутницеСмотреть фотографии
15:16
Поставки бензина в Волгоградскую область выросли вдвоеСмотреть фотографии
14:58
«Боимся сглазить»: водители заметили улучшение ситуации с топливом на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде Бочаров осмотрел обновлённый участок нижней террасы Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:03
«Лживая провокация», обновление фракции и удар по НАТО: о чем Медведев заявил перед выборамиСмотреть фотографии
14:03
ЦБ РФ отказался пересматривать ставку из-за роста инфляции и нехватки бензинаСмотреть фотографии
13:10
Бочаров назначил экс-начальника РОВД врио главы райцентра под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
Семейные активы беглой судьи Хахалевой изъяли в пользу государстваСмотреть фотографии
12:21
Волгоградцам рассказали о госприложении для контроля за успеваемостью учениковСмотреть фотографии
12:06
70-летний водитель устроил массовое ДТП с «Камазом» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Следком найдёт организаторов и исполнителей ракетного удара ВСУ по ВолгоградуСмотреть фотографии
11:23
Пристав спас людей и здание суда под Волгоградом от пожараСмотреть фотографии
11:17
ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру с разведданными ВСУСмотреть фотографии
10:37
Облздрав рассказал о состоянии двух пострадавших от ракетной атаки на ВолгоградСмотреть фотографии
10:24
В Котельниково правоохранители задержали наркодилера с партией запрещённых веществСмотреть фотографии
 