Гнилой да Вшивое: в три водоема в Волго-Атубинской вольют 413 миллионов









На экологическую реабилитацию ерика Гнилой и озер Самсоновское и Вшивое на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области предусмотрено 413,4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, это начальная цена аукциона, объявленного ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».

Проектом предусмотрен большой объем работ, включающий расчистку акваторий и береговых полос, техническую и биологическую реабилитацию водных объектов, работы по лесовостановлению и др.

Срок окончания работ - 30 апреля 2024 года.

Напомним, что несколько дней назад был объявлен электронный аукцион на завершение работ по экологической реабилитации ерика Верблюд на территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области. В данном случае финальная стадия работ обойдется бюджету в 234,7 миллиона рублей – такова начальная цена закупки.

Всего до 2024 года на обводнение Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской и Астраханской областях будет направлено из федерального бюджета 11,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в этом году предстоит завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, озера Песчанка и Кунак. Стартуют мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике Гнилой, озерах Самсоновское и Вшивое. Мероприятия по расчистке уже проходят на ерике Коршевистый, готовы приступить к работам на ериках Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. Еще для 8 объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.







