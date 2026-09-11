В Волгограде ипэшник кормил жителей опасными мясом и молоком





В Волгограде индивидуальный предприниматель продавал потенциально опасную мясную и молочную продукцию. Как сообщает ИА «Высота 102», товар изъяли из оборота и уничтожили, а самого торговца оштрафовали – такое решение принято по итогам проверки транспортной прокуратуры.

Надзорным ведомством установлено, что ИП реализовывал продукцию без сопроводительной документации и маркировки, подтверждающей безопасность и качество товара. Где именно продавалось опасное мясо и молоко, в прокуратуре не уточняют, однако заверяют, что вся продукция, вызывавшая сомнения в безопасности, была изъята из оборота и уничтожена.

По инициативе прокуратуры предприниматель привлечен к административной ответственности. Ему вменяются нарушения по ст. 14.2 КоАП РФ – незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – нарушение продавцом требований технических регламентов. Назначено наказание в виде штрафа.