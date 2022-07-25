Еще четыре ерика расчистят под Волгоградом за два года

В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка четырех ериков в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенёв обещают омолодить по истечении двух лет. Подрядчику предстоит углубить на отдельных участках дно, а также очистить русла ериков от мусора и валежника.

По сведениям облкомприроды, работы по углублению дна будут проведены на всех четырех водоемах – суммарная протяженность участков составит 2,7 км. Мусор подрядная компания должна будет вывезти с 23,5 км. По завершении работ по берегам ериков для их укрепления будут высажены новые деревья.

– Расчистка позволит предотвратить процессы истощения водных объектов, восстановить их проточность, способность к самоочищению, а также улучшит качество жизни более 2200 человек — жителей хуторов Клетский, Щучий, Пламенка, – сообщают в профильном комитете администрации Волгоградской области.

Уточняется, что до конца года в Волго-Ахтубинской пойме стартует расчистка ериков Сухой Каширин, Верблюд, Шуляшка, Клетский, Гнилой, озёр Варежка, Песчаное, Два Брата, Самсоновское, Вшивое.

– Также ведётся разработка новых проектов по восстановлению 7 пойменных ериков и 21 озера. В целом, до конца 2024 года в Волго-Ахтубинской поймы планируется улучшить экологическое состояние 93 водных объектов. Параллельно идёт строительство водопропускных сооружений (ВПС). В июне введены в эксплуатацию 7 новых водовыпусков, а всего возведены уже 37 сооружений. Ещё столько же ВПС будут построены в течение ближайших 2,5 лет, – сообщают в облкомприроды.

Расчистка ериков и озёр поможет остановить деградационные процессы, улучшить проходимость водного потока в руслах, восстановить микроклимат. В полной мере оценить результаты проводимой работы жители Волгоградской области смогут после ввода в эксплуатацию комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтубы и всей поймы. Инициированный губернатором Андреем Бочаровым и поддержанный руководством страны масштабный проект, цель которого — заполнение водой Волго-Ахтубинской поймы независимо от сбросов через Волжскую ГЭС, не только повысит экологическую защищённость территории, но и даст дополнительный толчок для развития сельского хозяйства и рекреации.





Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»