Подростка из Волгограда отправили на лечение по делу о теракте

В Ростове-на-Дону в отношении несовершеннолетнего школьника из Волгограда Южный окружной военный суд постановил применить принудительные меры медицинского характера. Как сообщает ИА «Высота 102», подростка обвиняли в покушении на теракт и незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.

— Суд вынес постановление в порядке главы 51 УПК о применении принудительных мер медицинского характера, — сообщили информагентству в пресс-службе судебной инстанции. — Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

По версии следствия, сотрудники УФСБ России по Волгоградской области установили факт изготовления школьником в домашних условиях самодельных взрывных устройств и жидкостных зажигательных гранат — «Коктейлей Молотова». Уголовное дело возбудили 15 июня 2020 года.

— В ходе осмотра квартиры фигуранта дела обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью, — пояснили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Со слов подростка, он просто хотел развлечься, взорвав «бомбочки» в балках и на пустырях в Волгограде. Однако следствие полагает, что цель школьника — нападение на учебное заведение.

Своими жертвами несовершеннолетний волгоградец выбрал сотрудника школы и одного из учеников. Именно с ними у него был конфликт. Также мишенью юноши могли стать другие лица.





Защита в свою очередь, настаивает, что обвинения несовершеннолетнего в терроризме безосновательны и утверждает, что у следствия нет конкретных доказательств подготовки юношей теракта в стенах школы.

В ходе расследования уголовного дела меру пресечения подростку неоднократно меняли. Сначала подозреваемого поместили в следственный изолятор, потом под домашний арест. Несовершеннолетнего помещали в волгоградский и ростовский психдиспансеры. В ноябре прошлого года у школьника сработал на ноге электронный браслет.

17 января этого года военный суд Ростова избрал фигуранту дела меру пресечения в виде запрета определенных действий до 16 июля 2022 года.

Как уточнили в судебной инстанции, подростка, обвиняемого в терроризме, обязали находиться на территории Ростовского региона и своевременно посещать заседания.

В марте 2022 года суд допрашивал потерпевших по делу. Дистанционно в процессе участвовали один из одноклассников подростка и завуч волгоградской школы.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области

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