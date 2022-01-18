



Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону накануне отменил решение о временном помещении волгоградского подростка, обвиняемого в терроризме, в психиатрическую больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в отношении него принята мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено выходить из дома ночью и пользоваться интернетом.

Напомним, подросток из Тракторозаводского района Волгограда был задержан летом 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. Свои изобретения, по версии следствия, школьник испытывал на пустыре около Волги в Тракторозаводском районе. В ходе осмотра этой территории, как сообщалось, удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

За время расследования этого дела мера пресечения подростку неоднократно менялась. Его то отправляли в психиатрическую больницу в Калачевском районе, то – в СИЗО, то с электронным браслетом на ноге оставляли под домашним арестом. Защита подростка, в свою очередь, считает, что обвинения школьника в терроризме безосновательны и утверждает, что у следствия нет доказательств в том, что юноша собирался устроить теракт в школе.



