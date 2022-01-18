Расследования 18.01.2022 11:20
0
18.01.2022 11:20
Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону накануне отменил решение о временном помещении волгоградского подростка, обвиняемого в терроризме, в психиатрическую больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в отношении него принята мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено выходить из дома ночью и пользоваться интернетом.
Напомним, подросток из Тракторозаводского района Волгограда был задержан летом 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. Свои изобретения, по версии следствия, школьник испытывал на пустыре около Волги в Тракторозаводском районе. В ходе осмотра этой территории, как сообщалось, удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.
За время расследования этого дела мера пресечения подростку неоднократно менялась. Его то отправляли в психиатрическую больницу в Калачевском районе, то – в СИЗО, то с электронным браслетом на ноге оставляли под домашним арестом. Защита подростка, в свою очередь, считает, что обвинения школьника в терроризме безосновательны и утверждает, что у следствия нет доказательств в том, что юноша собирался устроить теракт в школе.
Реклама
Житель Волгоградской области убил соседа за бутылку водки18.01.2022 17:00
Расследования 18.01.2022 17:00
Жителя Волгоградской области осудили за грабеж чистой воды18.01.2022 12:01
Расследования 18.01.2022 12:01
В Волгограде пристав идет под суд за прекращение дел злостных алиментщиков18.01.2022 11:17
Расследования 18.01.2022 11:17
В Волгограде спасают жизнь выпившего уксус малыша18.01.2022 10:27
Расследования 18.01.2022 10:27
Пятый день поисков пропавшей под Волгоградом школьницы не дал результатов17.01.2022 22:11
Расследования 17.01.2022 22:11
Главу поселения осудят за махинации с песком в Волгоградской области17.01.2022 15:15
Расследования 17.01.2022 15:15
В Волгограде вынесли приговор селянину за жестокое убийство в огне17.01.2022 12:32
Расследования 17.01.2022 12:32
СУ СК Волгоградской области опубликовал видео масштабных поисков 15-летней школьницы17.01.2022 11:23
Расследования 17.01.2022 11:23
Исчезновение школьницы в Волгоградской области могло попасть на видео17.01.2022 08:14
Расследования 17.01.2022 08:14
Москвич утопил жителя Волжского в ванной16.01.2022 11:31
Расследования 16.01.2022 11:31
Поиски пропавшей под Волгоградом школьницы приостановлены до утра14.01.2022 21:10
Расследования 14.01.2022 21:10
Волгоградский адвокат осужден за подготовку к нарковечеринке14.01.2022 11:41
Расследования 14.01.2022 11:41
Директора интерната в Волгоградской области осудят за массовую вспышку ковида13.01.2022 18:07
Расследования 13.01.2022 18:07
В Волгограде поставщика матрацев для инвалидов обвиняют по двум статьям13.01.2022 15:20
Расследования 13.01.2022 15:20
Коробки с нелегальным табаком нашли волгоградские полицейские в автобусах из Москвы13.01.2022 10:31
Расследования 13.01.2022 10:31
Реклама