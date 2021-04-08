Расследования 08.04.2021 17:28
0
08.04.2021 17:28
Центральный районный суд Волгограда постановил перевести из СИЗО №1 в психиатрическую больницу подростка, который был задержан в июне прошлого года по подозрению в изготовлении взрывных устройств для приведение их в действие в школе. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, по решению суда несовершеннолетний будет находиться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учетом срока предварительного следствия до 11 мая текущего года.
Школьник обвиняется по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, ч.1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Напомним, о задержании подростка сообщалось летом 2020 года. Тогда сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова". Преступная деятельность подростка была пресечена оперативниками. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.
Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности подростка указали следователям участки местности, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.
Расследование уголовного дела продолжается. Видео из дома несовершеннолетнего 15.06.2020 г. было опубликовано ФСБ России.
Как стало известно информагентству, несовершеннолетний учился в школе №61 Тракторозаводского района. Испытывал он свои самодельные боеприпасы прямо недалеко от своей школы, на пустыре около Волги.
Реклама
ТСЖ обязали убрать домик «Карлсона» с крыши элитной многоэтажки в Волгограде08.04.2021 20:03
Расследования 08.04.2021 20:03
Под Волгоградом двое братьев-саратовцев ответят за издевательства над старушкой08.04.2021 15:56
Расследования 08.04.2021 15:56
Бывшей высокопоставленной сотруднице полиции в Волгограде грозит реальный срок после разоблачения службой безопасности08.04.2021 13:27
Расследования 08.04.2021 13:27
Жителя Волгоградской области осудили за экстремистский комментарий к повышению пенсионного возраста08.04.2021 13:12
Расследования 08.04.2021 13:12
В Волгоградской области водитель пытался взвалить вину на погибшего в ДТП подростка08.04.2021 12:49
Расследования 08.04.2021 12:49
В Волгограде убийце студента-медика надоело сидеть под арестом (ВИДЕО)08.04.2021 11:29
Расследования 08.04.2021 11:29
Мясокомбинат в Волгоградской области проверяют после ЧП с работницей08.04.2021 11:03
Расследования 08.04.2021 11:03
В Волгоградской области у заболевших воспитанников детей-интерната нет кишечной инфекции07.04.2021 20:24
Расследования 07.04.2021 20:24
Власти спасают от паводка брошенное криминальным подрядчиком озеро под Волгоградом07.04.2021 14:53
Расследования 07.04.2021 14:53
Кухарка разоблачила "теневые" отношения бизнесмена с работниками в Волгоградской области07.04.2021 14:26
Расследования 07.04.2021 14:26
Убил и закопал: жителя Волгоградской области с сообщницей осудили за расправу над приятелем07.04.2021 09:25
Расследования 07.04.2021 09:25
В Волгограде ковид-диссидента Терентьева суд признал экстремистом06.04.2021 20:57
Расследования 06.04.2021 20:57
В Волгограде мать обнаружила своего 13-летнего сына мертвым в ванной06.04.2021 19:02
Расследования 06.04.2021 19:02
Под Волгоградом осудят владельца гигантской партии крышек для консервации06.04.2021 16:36
Расследования 06.04.2021 16:36
В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптеках06.04.2021 16:00
Расследования 06.04.2021 16:00
Реклама