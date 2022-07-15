Экология

Реабилитацию озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы проверил прокурор

Экология 15.07.2022 10:13
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15.07.2022 10:13



Природоохранная прокуратура в Волгоградской области совместно с заказчиком работ по реабилитации ериков и озер в Волго-Ахтубинской пойме проверили объекты, где сейчас работают подрядчики.
Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Прокофьев с представителями Нижне-Волжского БВУ и ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» осмотрели объекты, где в настоящее время выполняются работы по экологической реабилитации в рамках заключенных государственных контрактов.



Проверяющие побывали на ерике Верблюд (Затонский), ериках Шуляшка, Клетский и озерах Варежка и Песчаное, ерике Гнилой и озерах Самсоновское и Вшивое, а также на озере Два Брата и ериках Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. 

     

- Нарушения не выявлены, - отметили в природоохранной прокуратуре.
Реабилитация ериков и озер проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Заказчиком работ, напомним, выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».



Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в этом году предстоит завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, озера Песчанка и Кунак. Начались мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике Гнилой, озерах Самсоновское и Вшивое. Мероприятия по расчистке также проходят на ерике Коршевистый, Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. Еще для 8 объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
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