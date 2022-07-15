Реабилитацию озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы проверил прокурор

Экология 15.07.2022 10:13
0
15.07.2022 10:13
Природоохранная прокуратура в Волгоградской области совместно с заказчиком работ по реабилитации ериков и озер в Волго-Ахтубинской пойме проверили объекты, где сейчас работают подрядчики.
Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Прокофьев с представителями Нижне-Волжского БВУ и ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» осмотрели объекты, где в настоящее время выполняются работы по экологической реабилитации в рамках заключенных государственных контрактов.
Проверяющие побывали на ерике Верблюд (Затонский), ериках Шуляшка, Клетский и озерах Варежка и Песчаное, ерике Гнилой и озерах Самсоновское и Вшивое, а также на озере Два Брата и ериках Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев.
- Нарушения не выявлены, - отметили в природоохранной прокуратуре.
Реабилитация ериков и озер проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Заказчиком работ, напомним, выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства».
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в этом году предстоит завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, озера Песчанка и Кунак. Начались мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике Гнилой, озерах Самсоновское и Вшивое. Мероприятия по расчистке также проходят на ерике Коршевистый, Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. Еще для 8 объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
Читайте также:
В Волгограде под свалкой похоронили родник14.07.2022 08:14
Экология 14.07.2022 08:14
«Невозможно дышать»: жители юга Волгограда жалуются на странный воздух11.07.2022 20:54
Экология 11.07.2022 20:54
Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской области09.07.2022 08:20
Экология 09.07.2022 08:20
Под Волгоградом собственники здания без канализации упорно сливают фекалии в кусты: видео09.07.2022 07:33
Экология 09.07.2022 07:33
Роспотребнадзор обозначил еще одну зловонную проблему поселка в Волгограде08.07.2022 07:19
Экология 08.07.2022 07:19
В Кировском районе Волгограда на месте ликвидированной свалки выросла новая07.07.2022 21:15
Экология 07.07.2022 21:15
Облкомприроды в Волгограде займется проектом мусорной концессии06.07.2022 13:10
Экология 06.07.2022 13:10
Волжская ГЭС туже «заворачивает кран» по указанию Росводресурсов01.07.2022 12:42
Экология 01.07.2022 12:42
МУП «Водоканал» сделал токсичной речку в Котово Волгоградской области30.06.2022 09:53
Экология 30.06.2022 09:53
Суд в Краснодаре обязал убрать под Волгоградом свалки размером с футбольное поле29.06.2022 12:39
Экология 29.06.2022 12:39
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядок27.06.2022 10:29
Экология 27.06.2022 10:29
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзавода25.06.2022 19:57
Экология 25.06.2022 19:57
В Волгограде природоохранный прокурор собрал силовиков и чиновников24.06.2022 15:58
Экология 24.06.2022 15:58
Благодаря экологической инициативе Сбербанка в Волгограде более 9,5 тонн макулатуры направлено на переработку23.06.2022 14:57
Экология 23.06.2022 14:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускных22.06.2022 17:57
Экология 22.06.2022 17:57