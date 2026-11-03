Под Волгоградом частник «прихватил» берег реки в собственность

Из частной собственности истребована акватория и береговая полоса реки Мокрая Мечетка в Городищенском районе Волгоградской области. Нарушение законодательства об охране вод выявила природоохранная прокуратура и обратилась с иском в суд.

Установлено, что гражданин на праве собственности владел земельным участком сельскохозяйственного назначения, в состав которого были незаконно включены 3,2 га береговой полосы и акватория реки.

– Городищенским районным судом Волгоградской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме, из чужого незаконного владения истребованы земли, имеющие наложение на водный объект и береговую полосу, – сообщили в природоохранной прокуратуре.