Экология

Волго-Ахтубинскую пойму напоят за 11,5 млрд рублей

Экология 25.04.2022 11:44
25.04.2022 11:44



До 2024 года на обводнение Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской и Астраханской областях будет направлено из федерального бюджета 11,5 миллиарда рублей. По информации Росводресурсы, всего в двух регионах в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в этом году будет профинансировано 49 мероприятий. Это работы по строительству гидротехнических сооружений и повышению пропускной способности ериков и озер.
В Волгоградской области с начала года запущено в эксплуатацию 8 новых водопропускных сооружений, а всего с 2019 года - свыше 20 ГТС. В этом году предстоит завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, озера Песчанка и Кунак. Стартуют мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике Гнилой, озерах Самсоновское и Вшивое. Мероприятия по расчистке уже проходят на ерике Коршевистый, готовы приступить к работам на ериках Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. Еще для 8 объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.
Большой комплекс работ запланирован и в Астраханской области, где в этом году начнется расчистка рукава Ахтубы и других водных объектов. Для улучшения водообмена в низовьях Волги приступят к строительству 6 водопропускных сооружений.
- К концу 2024 года в Астраханской и Волгоградской областях планируется восстановить 1,32 тысячи га площадей водных объектов, расчистить более 350 километров русел. К этому же сроку необходимо построить 87 водопропускных и гидротехнических сооружений. Все это позволит улучшить экологическую обстановку в низовьях Волги: восстановить ее природные ландшафты, а также увеличить рекреационный потенциал, - заявила заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

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