Экология

Под Волгоградом Двух братьев реабилитируют после нашествия скандального подрядчика

Экология 11.05.2022 20:43
11.05.2022 20:43



Завершение работ по экологической реабилитации озера Два брата, расположенного в Среднеахтубинском районе, обойдется в 91,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», электронный аукцион с такой начальной ценой опубликован сегодня комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.
Заказчиком работ выступает ГКУ Волгоградской области  «Дирекция водохозяйственного строительства». Работы по экологической реабилитации озера на территории Волго-Ахтубинской поймы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, разработанной АО «Волговодпроект». Положительное заключение дано ГАУ Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов».
Победитель аукциона должен выполнить работы до 30 апреля 2023 года.
Примечательно, что в январе 2020 года уже объявлялся аукцион на экологическую реабилитацию озера Два брата, победителем которого стал скандальный подрядчик ООО «Гринлайт». За 96,8 миллиона компания должна была из озера выкачать по минимуму воду, чтобы прочистить дно, затем провести ремонт нескольких водопропускных сооружений, а потом заняться биологической рекультивацией и реабилитацией. Берега водоема должны были освободить от мусора, а затем провести компенсационные посадки растительности. 
Однако ООО «Гринлайт» засветилось в серии экологических скандалов, связанных с ликвидацией свалок и расчисткой ериков по нацпроекту. Владельца компании осудили на 3,5 года колонии, а ООО «Гринлайт» было признано банкротом. Скандального подрядчика в итоге обязали вернуть ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства» 82,2 млн рублей, незаконно полученных при расчистке ериков и озер в Волгоградской области. 

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