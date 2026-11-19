На Мамаевом кургане в Волгограде прозвучал «выстрел памяти» в честь 84-ой годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом в 1942 году.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по традиции выстрел совершили артиллеристы гвардейского мотострелкового соединения из фронтовых дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Командование гарнизона совместно с представителями администрации и ветеранами Великой Отечественной войны возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане, могиле Неизвестного солдата и могиле маршала Василия Чуйкова.

Торжественные церемонии прошли сегодня в поселке Пятиморск и городе Калач-на-Дону в Волгоградской области, где военнослужащие роты почетного караула ЮВО под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к монументу «Соединение фронтов» и стеле «Город воинской славы».