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Экология

Под Волгоградом землю у села при ремонте трассы завалили отходами

Экология 03.11.2026 21:20
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03.11.2026 21:20


Кучи строительных отходов, сброшенных прямо на землю на территории сельского поселения в Волгоградской области, обнаружили инспекторы Росприроднадзора. Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении, тревожный сигнал о захламлении почвы дорожниками поступил на телефон оперативного дежурного природоохранного ведомства. 

– Поступила информация о сбросе отходов, образованных в результате ремонтных работ автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский на территории Пятиизбянского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области, – сообщили в управлении. – В ходе осмотра установлен факт сброса отходов грунта, загрязненного строительными материалами от дорожно-строительных работ.


Площадь загрязненной территории составила 10 404 кв.м. Для исследования в специализированной лаборатории взяты пробы почвы. Оценка нанесенного вреда будет дана после получения результатов исследований. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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