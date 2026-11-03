Под Волгоградом землю у села при ремонте трассы завалили отходами

Кучи строительных отходов, сброшенных прямо на землю на территории сельского поселения в Волгоградской области, обнаружили инспекторы Росприроднадзора. Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении, тревожный сигнал о захламлении почвы дорожниками поступил на телефон оперативного дежурного природоохранного ведомства.

– Поступила информация о сбросе отходов, образованных в результате ремонтных работ автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский на территории Пятиизбянского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области, – сообщили в управлении. – В ходе осмотра установлен факт сброса отходов грунта, загрязненного строительными материалами от дорожно-строительных работ.





Площадь загрязненной территории составила 10 404 кв.м. Для исследования в специализированной лаборатории взяты пробы почвы. Оценка нанесенного вреда будет дана после получения результатов исследований.