Кассация поставила точку в деле о сливе фекалий под Волгоградом

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре обязал волгоградского ассенизатора выплатить почти 3,4 миллиона рублей за нанесенный вред почве от слива ЖБО в Краснослободске Волгоградской области три года назад.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, указанную сумму должен выплатить Сапаев Д.А – собственник транспортного средства, с которого производился слив фекалий.





Летом 2023 года жидкими отходами был залит земельный участок на площади 692 кв.м. Тогда в отобранных пробах почвы были обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ по сульфат-ионам, кобальту, хрому, нефтепродуктам, цинку и фосфат-ионам.

– Межрегиональным управлением установлено, что транспортное средство, которое производило сброс ЖБО на почву, является собственностью физического лица – Сапаева Д.А, – рассказали в природоохранном ведомстве.

Выплачивать ущерб добровольно нарушитель не стал, тогда деньги с него истребовали в судебном порядке. Среднеахтубинский районный суд требования природоохранного ведомства не поддержал, но это решение было отменено апелляционной инстанцией. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил решение без изменений.