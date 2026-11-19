



Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту рассчитывают восстановить ориентировочно к 16:0019 ноября. Об этом со ссылкой на главу Республики Крым Сергея Аксёнова сообщает ИА «Живая Кубань».

По словам Аксёнова, железнодорожники прилагают значительные усилия для устранения последствий атаки. Информация о возможных альтернативных маршрутах перевозки пассажиров будет опубликована на сайте Министерства транспорта Республики Крым.

Жителей и гостей полуострова призывают ориентироваться исключительно на официальные источники и не распространять непроверенные сведения.

– У нас есть силы, есть характер, есть понимание, как выйти из этой ситуации. Мы знаем, что и как делать. Мы со всем справимся. Крым с Россией навсегда! — приводит слова Аксёнова СМИ.