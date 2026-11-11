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Экология

Под Волгоградом выясняют причины утечки жидкости из трубопровода на луг фермера

Экология 11.11.2026 09:55
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11.11.2026 09:55


Инспекторы Росприроднадзора в Волгоградской области выясняют причины и виновника загрязнения земельного участка фермера промывочной водой из трубопровода. ЧП зафиксирована в Ольховском районе на землях сельхозназначения.

Как сообщили в Нижне-Волжского межрегиональном управлении Росприроднадзора, трубопровод проходит по указанному земельному участку, который его владелец использует для сенокошения. Площадь загрязнения составляет 598 кв.м. 


Специалисты филиала ФБГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области совместно с инспекторами Росприроднадзора исследовали местность и взяли пробы для исследований. По их результатам будет дана оценка вреда и принято процессуальное решение. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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