Инспекторы Росприроднадзора в Волгоградской области выясняют причины и виновника загрязнения земельного участка фермера промывочной водой из трубопровода. ЧП зафиксирована в Ольховском районе на землях сельхозназначения.

Как сообщили в Нижне-Волжского межрегиональном управлении Росприроднадзора, трубопровод проходит по указанному земельному участку, который его владелец использует для сенокошения. Площадь загрязнения составляет 598 кв.м.





Специалисты филиала ФБГУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области совместно с инспекторами Росприроднадзора исследовали местность и взяли пробы для исследований. По их результатам будет дана оценка вреда и принято процессуальное решение.