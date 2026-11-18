Инспекторы Росприроднадзора и сотрудники Волгоградского линейного управления МВД РФ на транспорте устанавливают виновника и масштабы загрязнения берега Волгоградского водохранилища нефтепродуктами в результате демонтажа судна.

По информации Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора, площадь загрязнение береговой полосы залива «Осадная балка» в районе Волжского речного порта составила 112,8 кв.м. Отобраны пробы отходов и почвы для установления превышения загрязняющих веществ.





В ходе проверки на берегу залива были обнаружены останки корпуса судна. По результатам лабораторных исследований будет определен размер вреда, нанесенного почве в ходе этого происшествия.



