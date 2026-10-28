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Экология

Топливо вылилось из улетевшего в кювет бензовоза в Волгоградской области

Экология 28.10.2026 17:42
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28.10.2026 17:42


В Волгоградской области принимают меры по ликвидации последствий аварии с бензовозом, который опрокинулся в кювет с 28 кубометрами дизтоплива. Произошел розлив нефтепродуктов на почву, сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Сообщение о происшествии поступило на телефон оперативного дежурного природоохранного ведомства 27 октября из ГУ МЧС России по Волгоградской области. Розлив нефтепродуктов произошел у автомобильной дороги Котово-Красный Яр.

По предварительным данным, на 10 км указанной автодороги опрокинулся в кювет топливозаправщик Sitrak, который перевозил дизельное топливо. В результате ДТП была нарушена герметизация заливной горловины емкости. Произошел розлив топлива на площади 234 кв.м.


Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области и инспекторы Росприроднадзора оперативно выехали на место ДТП, взяли пробы почвы для установления превышений загрязняющих веществ. По результатам лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного почве, а также принято процессуальное решение.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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