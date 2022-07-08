Облсуд огласил свой вердикт приставу, которая лишила мать с детьми квартиры в Волгограде









Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор судебному приставу-исполнителю, которая продала с торгов единственную квартиру, где проживала женщина с двумя детьми.

- Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда, рассмотрев материалы дела в связи с поступившей жалобой осужденной, пришла к выводу о законности и обоснованности приговора районного суда, - сообщили сегодня, 8 июля, в Краснооктябрьском районном суде Волгограда, где ранее рассматривалось это уголовное дело.

Районный суд признал пристава виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность). Ей назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в системе федеральной службы судебных приставов, на срок 2 года.

Как ранее сообщало информагентство, об этой возмутительной истории стало известно в прошлом году. Тогда на защиту женщины встала прокуратура. Было установлено, что у матери двоих детей в 2017 году образовался долг в размере 134 тысячи рублей по страховым взносам, но она об этом даже не догадывалась. Женщина продала комнату, которая ей принадлежала, оставив себе двухкомнатную квартиру, где и жила с двумя детьми, не подозревая, что в отношении нее ведется исполнительное производство.

Позже женщина узнала, что эту квартиру судебный пристав арестовала и продала с торгов. А она осталась без единственного жилья. В суде было доказано, что пристав-исполнитель из-за небрежного отношения к службе и халатности, нарушив Конституцию РФ, вынесла постановление о передаче арестованной квартиры на торги, не выяснив, что она является единственным жильем для семьи.

Квартиру женщине с двумя детьми в итоге вернули, но из-за этой истории у женщины возникли серьезные финансовые проблемы, которые она вынуждена сейчас решать.

Читайте также:



