Политика

Блондинка из мэрии Волжского займется в Волгограде развитием парков

Политика 08.07.2022 10:52
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08.07.2022 10:52


В Волгограде на должность заместителя руководителя департамента городского хозяйства администрации города утверждена кандидатура Елены Славиной. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее она возглавляла управление культуры в мэрии города-спутника Волжском. 

– Славина займет пост заместителя Виталия Юрьевича Земцова в городском департаменте, – сообщил информагентству источник, близкий к администрации города. – При этом все прежние замы останутся при своих местах. Елена Вячеславовна занимает должность, некоторое время остававшуюся вакантной, и будет курировать направление, связанное с развитием городских парков. 

Собеседник «Высоты 102» объясняет, каким образом чиновница от культуры могла оказаться в департаменте, который занимается городским хозяйством: 

– Одним из направлений работы Славиной на посту в мэрии Волжского как раз и было благоустройство и развитие городских общественных территорий. Иными словами, работа, которую ей доверяют теперь уже в мэрии Волгограда, ей знакома. 

Добавим, что имя Елены Славиной уже внесено в список руководителей департамента на сайте администрации Волгограда.   


Напомним, в мае этого года руководить Советским районом Волгограда проводили с занимаемого поста вице-мэра Андрея Ляха. Всего через несколько дней кресло Ляха заняла экс-депутат Государственной думы Анна Кувычко

Фото: Елена Славина / VK.com

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