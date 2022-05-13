Вот это рокировочка: замглавы Волгограда «сослали» в Советский район

Кадровые изменения произошли в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, Андрей Лях, который занимал должность заместителя главы Волгограда, станет главой Советского района.
Новый, а точнее старый глава теперь и в администрации Ворошиловского района. Им стал Роман Иванов. Он возглавлял администрацию Советского района после того, как Шафран Тепшинов перешел на работу в Элисту и потом стал мэром столицы Калмыкии. Но до назначения в администрацию Советского района Роман Иванов возглавлял администрацию Ворошиловского района. То есть он вернулся на прежнее место работы.