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Вот это рокировочка: замглавы Волгограда «сослали» в Советский район

Главное 13.05.2022 17:22
13.05.2022 17:22


Кадровые изменения произошли в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, Андрей Лях, который занимал должность заместителя главы Волгограда, станет главой Советского района. 


Новый, а точнее старый глава теперь и в администрации Ворошиловского района. Им стал Роман Иванов. Он возглавлял администрацию Советского района после того, как Шафран Тепшинов перешел на работу в Элисту и потом стал мэром столицы Калмыкии. Но до назначения в администрацию Советского района Роман Иванов возглавлял администрацию Ворошиловского района. То есть он вернулся на прежнее место работы. 


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