Заместителем главы Волгограда стала экс-депутат Госдумы Кувычко

В администрации Волгограда состоялось еще одно кадровое назначение. В мягкое кресло заместителя главы города-героя сядет известная на политическом небосклоне экс-депутат Госдумы РФ Анна Кувычко.

Новый замглавы Волгограда начала свою карьеру в далеком 1997 году. Студенткой работала в общественной приемной депутата Госдумы. Позже трудилась в качестве помощника в межрайонной коллегии адвокатов. В 2003 году — стала руководителем филиала. В марте 2008-го переизбрана депутатом Волгоградской городской Думы IV созыва.

14 сентября 2014 года на очередных выборах в Волгоградскую облдуму V созыва избрана депутатом по Дзержинскому одномандатному округу № 15. В заксобрании региона возглавляла комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

В период с 2016 по 2019 годы, будучи депутатом ГД РФ VII созыва, выступила соавтором 40 законодательных инициатив. В марте 2021-го Анна Кувычко сняла свою кандидатуру с выборов в нижнюю палату российского парламента и отказалась участвовать в праймериз.

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