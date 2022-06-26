Расследования

Волгоградца судят за сообщение в службу 112 о взрыве Крымского моста

Расследования 26.06.2022 22:17
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26.06.2022 22:17


Во Фроловский районный суд Волгоградской области поступили материалы уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Ольховского района. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину обвиняют в сообщении заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве Крымского моста. 

— В настоящий момент суд решает вопрос о принятии уголовного дела к производству, — сообщается в официальном сообщении на сайте судебной инстанции. 

Предварительным следствием установлено, что 15 апреля 2022 года около 21.35 обвиняемый, находясь в постройке, расположенной в 45 километрах от Фролово решил «заминировать» Крымский мост. Пьяный злоумышленник со своего сотового телефона набрал номер экстренной службы «112» и сообщил диспетчеру ГКУ Волгоградской области «Центр управления и связи» ложные сведения о возможном теракте моста через Керченский пролив. 

Со слов фигуранта дела, он просто пытался вызвать полицейских, чтобы последние, установив, где находится «минер», отвезли его во Фролово. В тот момент житель Ольховского района не понимал, где он и как ему добраться домой. 

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