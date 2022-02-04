Расследования

В Волгограде задержан подозреваемый в серии ложных минирований школ и госучреждений

Расследования 04.02.2022 10:17
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04.02.2022 10:17




Силовики задержали 16-летнего подростка по подозрению в причастности к серии ложных минирований школ и различных госучреждений в Волгограде. Как сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти).
По данным следствия, в начале января текущего года подозреваемый, испытывая чувство неприязни к своему знакомому, решил его скомпрометировать, распространив ложные сведения о готовящихся взрывах. 
Подросток в мессенджере связался с неизвестным, который согласился за 3 тысячи рублей разместить заведомо ложные сведения об актах терроризма. После перевода неизвестному лицу денежных средств, подозреваемый сообщил ему контактные данные своего знакомого с указанием номера его мобильного телефона и ссылок на социальные сети.
В период с 15 января по 19 января текущего года неизвестный, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, по электронной почте стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях в Волгограде. При этом формировалось мнение, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого.
В связи с угрозой взрыва были эвакуированы учащиеся и работники многих учреждений. В ходе осмотра взрывных устройств обнаружено не было.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные УФСБ России по Волгоградской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ по области во взаимодействии с ГУ МВД России по региону.

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