Волгоградца осудили за пьяную угрозу взорвать автовокзал





К 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно осужден житель Волгограда Ринат Калимуллин за угрозу взорвать автовокзал. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Кировский районный суд Волгограда признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ).

Установлено, что осенью текущего года Калимуллин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений дважды позвонил в службу экстренных вызовов и сообщил заведомо ложные сведения о намерении взорвать автовокзал. Оперативные службы провели проверку и установили, что сообщение об угрозе взрыва было ложным. Свою вину подсудимый признал в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



