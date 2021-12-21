Расследования

Волгоградца осудили за пьяную угрозу взорвать автовокзал

Расследования 21.12.2021 17:49
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21.12.2021 17:49


К 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно осужден житель Волгограда Ринат Калимуллин за угрозу взорвать автовокзал. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Кировский районный суд Волгограда признал его виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207 УК РФ). 
Установлено, что осенью текущего года Калимуллин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений дважды позвонил в службу экстренных вызовов и сообщил заведомо ложные сведения о  намерении взорвать автовокзал. Оперативные службы провели проверку и установили, что сообщение об угрозе взрыва было ложным. Свою вину подсудимый признал в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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