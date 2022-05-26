Расследования

Волгоградца за поджог военкомата заключили под стражу до 15 июля

Расследования 26.05.2022 15:42
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26.05.2022 15:42




В Центральном районном суде Волгограда сегодня, 26 мая, избрали меру пресечения в отношении задержанного по подозрению в поджоге военкомата 30-летнего Дениса Сердюка. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградец проведет в СИЗО ближайшие два месяца. 

— Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 30-летнего Дениса Сердюка на срок до 15 июля 2022 года, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 

По версии следствия, 15 мая 2022 года Сердюк поджег самодельные зажигательные устройства и забросил их через оконный проем в бытовое помещение военного комиссариата в Советском районе Волгограда. Совершив поджог, Сердюк с места преступления скрылся. Позже злоумышленника задержали сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ и по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ранее в телеграм-канале «ОПЕР Слил» сообщалось о возбуждении в отношении задержанного за бросок коктейля Молотова в здание военкомата двух уголовных дел. Авторы телеграм-канала уточнили, что мужчина числится в коммерческой организации. Политическую подоплеку преступления волгоградец отрицает. 

Происшествие зафиксировано сотрудниками ГУ МЧС России по Волгоградской области 15 мая в 01.39. В областном спасательном ведомстве лаконично сообщили, что горели б/у вещи на площади в 16 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Военкомат на улице Криворожской, 2в обслуживает три района Волгограда — Советский, Кировский и Ворошиловский. 

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