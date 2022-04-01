В Волжском на врача-психиатра напал с ножом 24-летний призывник

Сегодня, 1 апреля, в отделе военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжскому произошло нападение на врача-психиатра. Сотрудника учреждения в ходе конфликта ранил ножом 24-летний призывник.
— Медик получил резаную рану предплечья, — сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона. — Мужчине оказана медицинская помощь.
Как стало известно журналистам информагентства, происшествие случилось в рабочем кабинете ближе к обеду. Причина нападения неизвестна.
Добавим, что сегодня стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Планируется, что из Волжского на службу отправятся 200 новобранцев. Как уточнили в военном комиссариате города-спутника, ни один из призывников не будет задействован в спецоперации на Украине.