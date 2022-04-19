Расследования

Нет нужды?: закрытые бесплатные туалеты в Волгограде обходятся бюджету в миллионы

Расследования 19.04.2022 18:35
19.04.2022 18:35


С наступлением теплой погоды все больше волгоградцев проводят время на свежем воздухе, а центр города традиционно популярен не только у горожан, но и у гостей столицы региона. Поэтому наличие туалетов в местах массового скопления людей приобретает особую актуальность. Особенно, учитывая то обстоятельство, что из городского бюджета выделена очередная порция средств на содержание пяти стационарных туалетных модулей и 10 кабинок, расположенных в Центральном районе.

 

Накануне журналисты ИА «Высота 102» решили проинспектировать состояние пяти стационарных туалетов, расположенных в сквере около собора Александра Невского, рядом с музеем «Россия – моя история», на верхней террасе Набережной около памятника Хользунову и музтеатра, а также в мемориальном парке около платформы «Мамаев курган». 


В сквере около собора Александра Невского общий для мужчин и женщин туалет в одиннадцатом часу утра работал. Правда, вход в отделение для инвалидов-колясочников оказался закрытым. Однако туалетной бумаги в общем отсеке «М» и «Ж» мы  не обнаружили, хотя в раковине лежали несколько обмылков. В помещении, можно сказать, было бы чисто, если бы не огромная лужа неизвестного происхождения перед унитазом. Урна оказалась полупустой – видно было, что мусор оттуда недавно изымали.


Стационарный туалет рядом с музеем «Россия – моя история» также утром 18 апреля функционировал. Этот объект, учитывая скопление отдыхающих в данном месте, особенно в выходные дни, пользуется повышенным спросом у  волгоградцев, часто приходящих сюда вместе с детьми. Однако ни мыла, ни бумаги мы здесь не нашли, а диспенсеры оказались сломанными и пустыми. Уборщица, которая находилась здесь в момент нашего визита, впрочем, продемонстрировала средства для чистки унитазов и мытья полов. И, действительно, в помещении было чисто, сантехника тоже выглядела ухоженной.


При этом женщина посетовала на посетителей, которые, по ее словам, «все воруют и портят».

— Туалетную бумагу крадут, мыло, я даже из дома обмылки приносила и то украли, — пожаловалась уборщица. — А так нам выдают раз в месяц все, что положено. Хватает недели на две всего…


По словам женщины, посетители ломают задвижки в кабинках, выбивают ногами двери, режут их ножами и разрисовывают стены. Не углядишь – и лампочки могут выкрутить. 

— У нас не люди, а вандалы. Приходят в туалет, чтобы специально что-нибудь оторвать или сломать, — констатирует волгоградка.


Узнать, что испорчено в другом туалете, расположенном  около музыкального театра, корреспондентам ИА «Высота 102» не удалось – как гласило объявление, он был закрыт по техническим причинам. Как давно не функционирует объект и когда он откроется, осталось тайной – в объявлении не было указано никаких дат.

 

Правда, другой стационарный туалет на той же верхней террасе около памятника Хользунову оказался открыт, хотя и встретил неприглядным зрелищем — разбитым фонарем. Но и здесь не оказалось никаких гигиенических средств – ни бумаги, ни мыла. А на стенке объекта красовалось объявление, что туалет не функционирует в зимний период. 


В мемориальном парке около подножия Мамаева кургана туалет тоже не работал. Несмотря на то, что, как было указано на табличке, он должен был открыться еще в 6-30. Так что заглянуть внутрь журналистам не удалось. В недоумении оказались и две девушки, которые подошли к туалету в надежде воспользоваться бесплатным сервисом. Вздохнув, они многозначительно посмотрели в сторону ближайших кустиков и подождали, когда мы удалимся. Закрытым оказался этот туалет и вечером, в 17-30.


Таким образом, из пяти туалетов, которые должны каждый день бесплатно обслуживать волгоградцев и гостей города, 18 апреля не работали два. А в тех, которые функционировали, не было фактически никаких гигиенических средств. 


Между тем, ежегодно на обслуживание стационарных туалетных модулей из бюджета Волгограда тратятся немалые деньги. В частности, весной прошлого года на эти цели было выделено около 2 миллионов рублей. Единственным участником закупки стало ООО «Аваль», которое и выиграло контракт по максимальной цене. 


В конце прошлого года на обслуживание бесплатных туалетов в центре города было выделено 1 миллион 199 тысяч рублей, и снова ООО «Аваль» стало единственным участником и победителем аукциона. 


Эта компания должна содержать туалеты согласно техническому заданию до 21 мая 2022 года. В настоящее время МБУ «Волгоградзеленхоз» объявило очередной аукцион с начальной стоимостью контракта 1 миллион 165 тысяч рублей, итоги которого пока не подведены. 


С даты заключения контракта и до конца года исполнитель должен будет содержать 5 туалетных модулей и 10 кабинок в Центральном районе Волгограда. В частности, техзаданием предусмотрена откачка нечистот из биотуалетов, влажная уборка стен, полов, дверей, крышек, сидений, дезинфекция унитазов, удаление пятен и жевательной резинки со стен и пола с применением специальных средств, вывоз мусора и т.д. 


Также подрядчик обязан обеспечивать объекты средствами гигиены: туалетной бумагой, жидким или кусковым мылом, освежителем воздуха и заправлять диспансеры жидким мылом или раскладывать мыло в кусках. При этом туалеты должны работать ежедневно – открываться не позднее 9-30, а закрываться не ранее 22-00. 


Как убедились журналисты информагентства, не все туалетные модули оказались доступными для посетителей в период, когда они должны были уже работать. Лишь в одном туалете мы обнаружили остатки гигиенических средств, хотя уборка мусора и мытье полов все-таки в действующих объектах проводилось.

 

Редакция ИА «Высота 102» обратилась с запросом в администрацию города с просьбой пояснить, как осуществляется контроль за исполнением контракта по содержанию туалетов, выдвигались ли заказчиком претензии в адрес исполнителя и, если да, то каким образом устранялись недочеты. 



— Туалетные модули расположены в местах, пользующихся наибольшей популярностью среди горожан и гостей Волгограда - в парке Победы, на верхней террасе Набережной 62-ой Армии у музыкального театра, рядом с памятником Хользунову, в парке «Царицынский» в пойме реки Царицы, в Александровском саду и на других точках, — рассказали в администрации Волгограда. По информации МБУ «Волгоградзеленхоз» в настоящее время из-за неисправности не функционирует только один стационарный туалетный модуль, расположенный на верхней террасе Набережной 62-ой Армии у музыкального театра. Обслуживающая организация уже выполняет ремонтные работы, остальные четыре модуля работают.

В рамках технического обслуживания стационарных туалетных модулей компания-исполнитель обязана поддерживать объект в надлежащем санитарном состоянии - проводить ежедневную уборку, вывозить мусор и своевременно обеспечивать модули средствами гигиены. 

— Сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» в ходе планового объезда районных территорий проверяют работу модулей, в случае выявления нарушений исполнителю контракта выдается письменное уведомление об исправлении недочетов. Так, по результатам последней проверки в адрес организации ранее было направлено уведомление о необходимости устранить нарушения в течение ближайших дней. Исполнение поручения проконтролирует служба МБУ «Волгоградзеленхоз», в случае бездействия с ООО «Аваль» может быть взыскан штраф за неисполнение условий договора, — пояснили в мэрии.

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