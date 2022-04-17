В Волгограде директора-бюджетники отчитались о зарплатах

Средняя зарплата директора МУ «Горэколес» Геннадия Попова составляла 61,1 тысячи рублей в месяц, директора МУ «Комдорстрой» Сергея Редина – 104,7 тысячи. На посту директора МУП «Северное» Александр Потапов зарабатывал в 2021 году 57,5 тысячи рублей, а Евгений Головко, руководитель МБУ «Северное», - 193 тысячи. Возглавляющий МУП «ВПАП №7» Антон Баранов получал 162 тысячи рублей в месяц.
Зарплата директоров МАУ «ВЯЗ» Валентины Рабадановой составляла 141,9 тысячи рублей, МБУ «Молодежный центр «Родина» Ирины Фоминой – 45,4 тысячи, МУ СДЦ «Перекресток» Ирины Мукелян – 47,6 тысячи, МУ «Ровесник» Анны Сергеевой – 58,8 тысячи.
Руководители МУ «Форум» Ольга Фокина зарабатывала в прошлом году 45,6 тысячи, МУ МЦ «Паритет» Алексей Гордиенко – 39 тысяч, МУ ГМЦ «Лидер» Ирина Развозжаева – 78 тысяч, МУ ОЦ «Орленок» Ольга Казакова – 95,6 тысячи.
Напомним, информация о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных и государственных учреждений публикуется ежегодно в рамках законодательства о противодействии коррупции.