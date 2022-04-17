В Волгограде директора-бюджетники отчитались о зарплатах





В Волгограде руководители муниципальных учреждений, их заместители и главные бухгалтеры огласили данные о своих зарплатах за прошлый год. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте мэрии. Самая низкая зарплата оказалась у директора МБУ «Конно-спортивный клуб» Татьяны Бесединой – всего 28,2 тысячи рублей. Больше всех в прошлом году зарабатывал директор МУ ДСЭР Советского района Геннадий Ли – 207 тысячи рублей.

Кроме того, директор МКУ «Волгоградский городской архив» Андрей Денисов зарабатывал в 2021 году в среднем 61,5 тысячи рублей в месяц. Руководитель МКУ «Городской информационный центр» Александр Воробьев получал 92,4 тысячи рублей. Дмитрий Севостьянов, возглавляющий МКУ «Материально-хозяйственная служба», зарабатывал 71,3 тысячи рублей. Директор МКУ «Автохозяйство Волгограда» Михаил Поляков получал в 2021 году 84,5 тысячи рублей.Средняя зарплата директора МУ «Горэколес» Геннадия Попова составляла 61,1 тысячи рублей в месяц, директора МУ «Комдорстрой» Сергея Редина – 104,7 тысячи. На посту директора МУП «Северное» Александр Потапов зарабатывал в 2021 году 57,5 тысячи рублей, а Евгений Головко, руководитель МБУ «Северное», - 193 тысячи. Возглавляющий МУП «ВПАП №7» Антон Баранов получал 162 тысячи рублей в месяц.Зарплата директоров МАУ «ВЯЗ» Валентины Рабадановой составляла 141,9 тысячи рублей, МБУ «Молодежный центр «Родина» Ирины Фоминой – 45,4 тысячи, МУ СДЦ «Перекресток» Ирины Мукелян – 47,6 тысячи, МУ «Ровесник» Анны Сергеевой – 58,8 тысячи.Руководители МУ «Форум» Ольга Фокина зарабатывала в прошлом году 45,6 тысячи, МУ МЦ «Паритет» Алексей Гордиенко – 39 тысяч, МУ ГМЦ «Лидер» Ирина Развозжаева – 78 тысяч, МУ ОЦ «Орленок» Ольга Казакова – 95,6 тысячи.Напомним, информация о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных и государственных учреждений публикуется ежегодно в рамках законодательства о противодействии коррупции.