83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещание





Губернатор Волгоградской области на оперативном совещании 26 января обсудил с руководителями профильных ведомств подготовку к годовщине Сталинградской Победы. Особое внимание, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров заострил на мерах социальной поддержки участников Сталинградской битвы и жителей осажденного Сталинграда. Также обсуждались предстоящие памятные мероприятия.

– Единовременные денежные выплаты в связи с Днем Сталинградской Победы получат все проживающие в Волгоградской области участники Сталинградской битвы, труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда», супруги погибших, умерших участников Сталинградской битвы, жители осажденного Сталинграда, – отметил Андрей Бочаров.

По поручению главы региона, все выплаты должны быть произведены не позднее 1 февраля.

– Обращаю ваше внимание: эти и другие мероприятия, проводимые в текущем году, становятся этапом большой межведомственной работы по подготовке мероприятий, посвященных 85-летию Сталинградской Победы 2 февраля 2028 года, – отдельно подчеркнул Андрей Бочаров.

Проведение памятных мероприятий, сказал губернатор Волгоградской области, должно проходить при активном участии детей и молодежи. В связи с намеченными событиями Бочаров поручил обеспечить комплексную безопасность жителей и гостей, территорий, социальных объектов и объектов жизнедеятельности.