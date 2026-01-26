Главное

«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеОбновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагонВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещание

Губернатор Волгоградской области на оперативном совещании 26 января обсудил с руководителями профильных ведомств подготовку к годовщине Сталинградской Победы. Особое внимание, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров заострил на мерах социальной поддержки  участников Сталинградской битвы и жителей осажденного Сталинграда. Также обсуждались предстоящие памятные мероприятия. 

– Единовременные денежные выплаты в связи с Днем Сталинградской Победы получат все проживающие в Волгоградской области участники Сталинградской битвы, труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда», супруги погибших, умерших участников Сталинградской битвы, жители осажденного Сталинграда, – отметил Андрей Бочаров.

По поручению главы региона, все выплаты должны быть произведены не позднее 1 февраля. 

– Обращаю ваше внимание: эти и другие мероприятия, проводимые в текущем году, становятся этапом большой межведомственной работы по подготовке мероприятий, посвященных 85-летию Сталинградской Победы 2 февраля 2028 года, – отдельно подчеркнул Андрей Бочаров. 

Проведение памятных мероприятий, сказал губернатор Волгоградской области, должно проходить при активном участии детей и молодежи. В связи с намеченными событиями Бочаров поручил обеспечить комплексную безопасность жителей и гостей, территорий, социальных объектов и объектов жизнедеятельности.

13:49
На новогодних каникулах в Волгоградской области трафик домашнего интернета падал только под утроСмотреть фотографии
13:45
Школы района Волгоградской области отменили уроки из-за лютого морозаСмотреть фотографии
13:15
Сумоисты Волгограда провели первый в истории региональный чемпионатСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде в ЧП с электродугой обвинили пострадавшего энергетика кардиоцентраСмотреть фотографии
12:53
83-летие Сталинградской Победы: губернатор Бочаров провел совещаниеСмотреть фотографии
12:36
В остающееся без воды Заплавное перебросили допсилу из ЛенинскаСмотреть фотографии
12:18
Жителям Заплавного под Волгоградом помогли с водой землякиСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом пожар в частном секторе унёс жизни двух человекСмотреть фотографииCмотреть видео
11:31
Уроки в школах отменили из-за морозов в соседнем с Волгоградом СаратовеСмотреть фотографии
11:17
Волгоградские бойцы киокушин определили сильнейших на региональном первенствеСмотреть фотографии
11:07
Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль БастрыкинСмотреть фотографии
10:58
Волгоградец получил 5 суток за прогулку в плаще с погонами унтер-офицера СССмотреть фотографии
10:39
В Волгограде разыскивают лихача, спровоцировавшего ДТП на ул. 40 лет ВЛКСМСмотреть фотографии
10:33
ЕвроХим-ВолгаКалий обновляет парк подземной техникиСмотреть фотографии
10:29
Пробка в 1,5 км сковала движение на «танцующем» мосту у ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Такого лет десять не было: под Волгоградом температура воздуха опустилась ниже -32 градусовСмотреть фотографии
10:01
Пенсионерки-ровесницы погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Онлайн-сервисы волгоградских энергетиков могут включить в «белый список»Смотреть фотографии
09:19
В Волгограде вспомнят жертв Холокоста 27 январяСмотреть фотографии
09:00
«Без МЧС не обойтись!»: в селе под Волгоградом из-за 3-дневного отсутствия воды промерзают домаСмотреть фотографии
08:05
Два дома загорелись в райцентре Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:44
Угроза атаки БПЛА объявлена в Волгоградской области 26 январяСмотреть фотографии
07:35
В РПН назвали уровень защиты волгоградцев от инфекцийСмотреть фотографии
06:45
Синоптики рассказали, когда Волгоград отпустят суровые морозыСмотреть фотографии
06:03
В Волгограде стартовал футбольный турнир «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
05:52
Банк РФ: цены на технику пошли вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:02
Жители обезвоженного села под Волгоградом потеряли надежду дождаться водыСмотреть фотографии
21:25
«Постепенно этот навык уйдет безвозвратно»: почему многие волгоградцы разучились писать от рукиСмотреть фотографии
20:55
Под Волгоградом прошел митинг в честь годовщины освобождения поселка от немецких захватчиковСмотреть фотографии
20:36
Открытый кубок Главы Камышина по мини-футболу среди ветеранов: дух спорта и соперничестваСмотреть фотографии
 