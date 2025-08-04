Борьба с коррупцией

В Волгограде возбудили дело на высокопоставленного полицейского за взятки

Борьба с коррупцией 04.08.2025 13:01
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04.08.2025 13:01


В Волгограде заместитель начальника Волгоградского ЛУ МВД на транспорте стал фигурантом уголовного дела. Законность постановления о возбуждении дела проверила Волгоградская транспортная прокуратура. По данным информагентства, в совершении коррупционного преступления подозреваются экс-замначальника Волгоградского ЛУ МВД на транспорте Максим Алейников и его бывший подчиненный. 

- По версии следствия, подозреваемый, занимающий в 2023 году руководящие должности в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, в марте 2023 года вступил в преступные переговоры  с директором коммерческой организации, в ходе которых предложил последнему совершить незаконные действия при исполнении государственного контракта по государственному оборонному заказу  по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения на объектах Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, - сообщили в прокуратуре. 

В дальнейшем замначальника Волгоградского ЛУ МВД России согласовывал акты работ коммерческой организации при том, что  фактически они не были выполнены. 

При этом фигурант дела дал указание своему подчиненному, который был посредником в даче взятки, занимавшему должность инженера группы информационных технологий, связи и защиты информации Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, подготовить документы для заключения госконтракта между линейным управлением и коммерческой фирмой, а затем подписать акты якобы выполненных работ. 

Высокопоставленному полицейскому инкриминируется получение в мае 2023 года взятки в размере 60 тысяч рублей за покровительство при заключении контракта, а также еще 200 тысяч рублей, которые были переданы в двух частях.

Также расследуются уголовные дела в отношении взяткодателя и посредника. Фигурантам грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы. 

Между тем, как пояснили в УТ МВД России по ПФО, преступление удалось раскрыть благодаря работе оперативников службы собственной безопасности. Факт мошенничества был выявлен в апреле 2025 года. Руководитель коммерческой фирмы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В рамках расследования уголовного дела оперативниками собственной безопасности УТ МВД России по ПФО выявлены и факты передачи незаконных денежных вознаграждений бывшим сотрудником линейного управления заместителю начальника Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

- Предварительно установлено, что заместитель руководителя получил взятки через посредника от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов оказанных услуг без фактического проведения работ. По собранным оперативниками материалам следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины вышеуказанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке, - прокомментировали в УТ МВД России по ПФО.

Фото V102.RU (архив)

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