В остающееся без воды Заплавное перебросили допсилу из Ленинска





В село Заплавное Ленинского района, жители которого третьи сутки остаются без воды из-за аварии на водозаборе, перебросили специалистов из Ленинска.

– Ремонтные работы на насосной станции в селе Заплавном велись вчера до глубокой ночи и продолжаются сегодня с самого утра. К устранению аварии в помощь сотрудникам МУП ЖКХ «Заплавное» дополнительно привлечены специалисты ООО «Ленинский ВодоКанал», – сообщил глава Ленинского района Андрей Денисов.

Руководитель района уточнил, что лично находится на месте аварии и держит вопрос на контроле. Денисов также извиняется перед жителями Заплавного за неудобства.

– Приносим извинения за временные неудобства. В ближайшее время вода вернется в дома местных жителей, – обещает чиновник.





Ранее глава Ленинского района сообщил об организации пункта выдачи питьевой воды в селе, жители которого продолжают жаловаться на ситуацию. С техникой на третьи сутки сельчанам помогли земляки из Среднеахтубинского района.

По информации жителей Заплавного, школьники и воспитанники детского сада сегодня остались дома из-за проблем с водоснабжением учреждений.

Фото: Андрей Денисов / vk.com