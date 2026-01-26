Под Волгоградом пожар в частном секторе унёс жизни двух человек





26 января в городе Новоаннинский Волгоградской области сразу два человека сгорели заживо в собственном доме. Пожар возник ранним утром на ул. Октябрьской. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.





- В 08:57 поступило сообщение о пожаре в городе Новоаннинский. Горел по всей площади дом размером 8*6 м. Пожарные подразделения 47 ПСЧ ликвидировали горение в 10:00, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

После ликвидации горения и начала разбора завалов, специалисты обнаружили останки двоих жильцов.

Отметим, причина пожара и личности погибших устанавливаются. Как ранее сообщала редакция, утром в Новоаннинском температура воздуха опустилась до -26,4℃. Накануне в частных домах также погибли пенсионеры в городе Николаевске одноимённого района и в селе Райгород Светлоярского района Волгоградской области.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me