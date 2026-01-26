Уроки в школах отменили из-за морозов в соседнем с Волгоградом Саратове





Саратовским школьникам сегодня, 26 января, посчастливилось остаться дома по решению региональных властей. Как сообщает ИА «СарИнформ», уроки отменены в образовательных учреждениях из-за морозов.

Отмечается, что решение властями Саратова было принято еще накануне и касается все всех школ и учреждений допобразования. Для тех детей, которых родители не могут оставить дома, в учреждениях организованы индивидуальные и групповые занятия.

Из-за морозов отменены занятия в школах и ряда Саратовской области.

Отметим, что сегодня, 26 января, утром в Саратове столбики термометров показывали на улице -20 градусов. В Волгограде дети отправились в школы сегодня при -22 градусах мороза – занятия в городе-герое не отменялись.

Согласно краткосрочному прогнозу ГЦМС, такая же морозная погода ожидается в Волгограде и области во вторник, 27 января.